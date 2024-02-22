Динамо Загреб вибив Бетіс: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій

Раунд плей-оф, Матчі-відповіді

22 лютого

Динамо Загреб - Бетіс 1:1 (0:1)

(перший матч - 1:0)

Голи: 0:1 - 38 Бакамбу, 1:1 - 59 Канеко

Лудогорець - Серветт 0:1 (0:1)

(перший матч - 0:0)

Гол: 0:1 - 6 Конья

19:45. Буде-Глімт - Аякс (перший матч - 2:2)

Буде-Глімт - Аякс (перший матч - 2:2) 22:00 Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ (перший матч - 2:2)

22:00. Легія - Молде (перший матч - 2:3)

Легія - Молде (перший матч - 2:3) 22:00. Слован Братислава - Штурм Грац (перший матч - 1:4)

Слован Братислава - Штурм Грац (перший матч - 1:4) 22:00. Ференцварош - Олімпіакос (перший матч - 0:1)

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.