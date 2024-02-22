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Динамо Загреб вибив Бетіс: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Результати раунду плей-оф Ліги конференцій
Сьогодні 21:55 62 0
Динамо Загреб вибив Бетіс: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.

Ліга конференцій
Раунд плей-оф, Матчі-відповіді
22 лютого

Динамо Загреб - Бетіс 1:1 (0:1)

(перший матч - 1:0)

Голи: 0:1 - 38 Бакамбу, 1:1 - 59 Канеко

Лудогорець - Серветт 0:1 (0:1)

(перший матч - 0:0)

Гол: 0:1 - 6 Конья

  • 19:45. Буде-Глімт - Аякс (перший матч - 2:2)
  • 22:00 Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ (перший матч - 2:2)
  • 22:00. Легія - Молде (перший матч - 2:3)
  • 22:00. Слован Братислава - Штурм Грац (перший матч - 1:4)
  • 22:00. Ференцварош - Олімпіакос (перший матч - 0:1)

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

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