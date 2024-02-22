Динамо Загреб вибив Бетіс: результати раунду плей-оф Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги конференцій-2023/24.
Ліга конференцій
Раунд плей-оф, Матчі-відповіді
22 лютого
Динамо Загреб - Бетіс 1:1 (0:1)
(перший матч - 1:0)
Голи: 0:1 - 38 Бакамбу, 1:1 - 59 Канеко
Лудогорець - Серветт 0:1 (0:1)
(перший матч - 0:0)
Гол: 0:1 - 6 Конья
- 19:45. Буде-Глімт - Аякс (перший матч - 2:2)
- 22:00 Айнтрахт Ф. - Рояль Уніон СЖ (перший матч - 2:2)
- 22:00. Легія - Молде (перший матч - 2:3)
- 22:00. Слован Братислава - Штурм Грац (перший матч - 1:4)
- 22:00. Ференцварош - Олімпіакос (перший матч - 0:1)
Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛК - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.