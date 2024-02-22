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Мілан поступився Ренну, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи

Результати матчів раунду плей-оф ЛЄ
Сьогодні 21:46 264 0
Мілан поступився Ренну, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи-2023/24.

Ліга Європи

Раунд плей-оф, матчі-відповіді

22 лютого

Ренн - Мілан 3:2 (1:1)

(перший матч - 0:3)

Голи: 1:0 - Буріжо, 1:1 - 22 Йович, 2:1 - 54 Буріжо (пен), 2:2 - Леау, 3:2 - 68 Буріжо (пен)

Тулуза - Бенфіка 0:0

(перший матч - 1:2))

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч. Воротар у цьому сезоні зіграв за "орлів" у 32 матчах: пропустив 27 голів, 12 ігор відстояв "на нуль".

Контракт українського воротаря з Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість 22-річного Трубіна у 25 мільйонів євро.

19:45. Карабах - Брага (перший матч - 4:2)

19:45. Фрайбург - Ланс (перший матч - 0:0)

22:00. Марсель - Шахтар (перший матч - 2:2)

22:00. Рома - Феєнорд (перший матч - 1:1)

22:00. Спарта Прага - Галатасарай (перший матч - 2:3)

22:00. Спортинг - Янг Бойз (перший матч - 3:1)

Переможців цих пар уже очікують 8 команд-трумфаторів груп ЛЄ - вони автоматично потрапили в 1/8 фіналу.

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