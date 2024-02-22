Збірна Іспанії продовжила контракт з головним тренером

Луїс де ла Фуенте продовжить роботу з командою

У Федерації футболу Іспанії вирішила завчасно продовжити контракт з головним тренером національної збірної Луїсом де ла Фуенте.

Про це повідомляє Relevo.

Сторони підписали нову угоду, яка розрахована до завершення чемпіонату світу 2026 року. Таким чином, іспанці виступлять на Євро-2024 також під керівництвом 62-річного фахівця.

Де ла Фуенте очолив команду Іспанії одразу після вильоту команди з ЧС-2022 у Катарі. Він виграв з командою Лігу націй та вивів її на Євро-2024. Іспанці у 8 матчах здобули 7 перемог.