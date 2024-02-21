Головне
Світоліна поступилась Швьонтек у третьому колі турніру WTA в Дубаї
Сьогодні 18:37 520
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника
Сьогодні 18:29 4081 4
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 17:15 924
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:53 14929 2
Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ
Сьогодні 13:52 4360
Німеччина та Франція подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу
Сьогодні 13:21 289
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 12:49 16549
Баварія оголосила про відхід Тухеля влітку
Сьогодні 12:09 406
ФІФА зняла трансферний бан з Дніпра-1
Сьогодні 11:17 378
Циганков забиває, Лунін вражає, Мудрик розчаровує. Як там наші зіграли
Сьогодні 11:11 649
Прямі трансляції

Фотоархів: 2 роки тому Наполі та Барселона закликали Росію зупинити війну

Сьогодні вони знов зустрінуться на тому самому полі
Сьогодні 20:14 154 0
Фотоархів: 2 роки тому Наполі та Барселона закликали Росію зупинити війну
Фото з відкритих джерел
#Барселона, #війна, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

У середу, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Наполі та Барселоною. Майже два роки тому ці команди зустрічались у раунді плей-оф Ліги Європи, а перед стартовим свистком розтягнули банер із промовистим написом "Stop war".

Та гра припала на 24 лютого 2022 року - день, коли розпочалась повномасштабна агресія РФ щодо України, тож футболісти обох команд закликали терористичну владу Росії припинити війну.

Фото

Матч завершився перемогою каталонців із рахунком 4:2 (у першому матчі на Камп Ноу команди зіграли внічию 1:1), а Барселона вийшла в наступний раунд турніру.

Протокол того матчу мав такий вигляд:

Наполі - "Барселона" - 2:4

Голи: Інсіньє 23' (П), Політано 87' – Альба 8', Де Йонг 13', Піке 45', Обамеянг 59'

Стартовий свисток нової зустрічі цих клубів на Стадіо Дієґо Марадона в Неаполі пролунає о 22:00 за київським часом.

Фото: з відкритих джерел

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 18298
Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника Українські олімпійці на Іграх в Парижі виступатимуть у формі польського виробника 4081 4
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90006
Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ Динамо та Чорноморець зможуть прийняти найбільше глядачів на матчах УПЛ 4360
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 16549
Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 10 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 14929 2
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48062
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25117
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91524
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44344
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34074
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27995