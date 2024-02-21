Фотоархів: 2 роки тому Наполі та Барселона закликали Росію зупинити війну

Сьогодні вони знов зустрінуться на тому самому полі

Джерело - Чемпіон.

У середу, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Наполі та Барселоною. Майже два роки тому ці команди зустрічались у раунді плей-оф Ліги Європи, а перед стартовим свистком розтягнули банер із промовистим написом "Stop war".

Та гра припала на 24 лютого 2022 року - день, коли розпочалась повномасштабна агресія РФ щодо України, тож футболісти обох команд закликали терористичну владу Росії припинити війну.

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Матч завершився перемогою каталонців із рахунком 4:2 (у першому матчі на Камп Ноу команди зіграли внічию 1:1), а Барселона вийшла в наступний раунд турніру.

Протокол того матчу мав такий вигляд:

Наполі - "Барселона" - 2:4

Голи: Інсіньє 23' (П), Політано 87' – Альба 8', Де Йонг 13', Піке 45', Обамеянг 59'

Стартовий свисток нової зустрічі цих клубів на Стадіо Дієґо Марадона в Неаполі пролунає о 22:00 за київським часом.

Фото: з відкритих джерел