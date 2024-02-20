Рух підпише 20-річного бразильця

Джерело - ТаТоТаке.
Рух підпише контракт з бразильським вінгером Ферровіарії Клайвером Габріелом.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
20-річний футболіст в основному виступав на рівні U-20, провівши 70 матчів за свою команду та відзначившись 8 забитими м'ячами.
Скаути Руха помітили Клайвера Габріела, коли той грав на молодіжному турнірі Copinha. Бразилець у п'яти матчах двічі відзначився голами.
Наразі Рух посідає шосте місце у чемпіонаті України з 26 очками в активі. Свій перший матч після відновлення УПЛ львів'яни зіграють у неділю, 25 лютого, проти Полісся.
Раніше повідомлялося, що капітан Руха пропустить близько 9 місяців через травму.