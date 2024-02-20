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Рух підпише 20-річного бразильця

Рух підсилиться бразильським вінгером
Сьогодні 15:25 131 0
Рух підпише 20-річного бразильця
#Рух Львів, #Футбольні трансфери

Джерело - ТаТоТаке.

Рух підпише контракт з бразильським вінгером Ферровіарії Клайвером Габріелом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

20-річний футболіст в основному виступав на рівні U-20, провівши 70 матчів за свою команду та відзначившись 8 забитими м'ячами.

Скаути Руха помітили Клайвера Габріела, коли той грав на молодіжному турнірі Copinha. Бразилець у п'яти матчах двічі відзначився голами.

Наразі Рух посідає шосте місце у чемпіонаті України з 26 очками в активі. Свій перший матч після відновлення УПЛ львів'яни зіграють у неділю, 25 лютого, проти Полісся.

Раніше повідомлялося, що капітан Руха пропустить близько 9 місяців через травму.

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