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Скала підписала експівзахисника Миная

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Скала підписала експівзахисника Миная
#Футбольні трансфери, #Скала-1911

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Андрій Ралюченко продовжить кар'єру в Скалі.

Про це повідомляє пресслужба стрийського клубу.

28-річний хавбек приєднався до представника Другої ліги в статусі вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

Ралюченко – вихованець Металіста. Також пограв за Верес, Металіст 1925, Гірник-Спорт, Вовчанськ і знову Металіст. Останнім його клубом був Минай, який він покинув на початку грудня 2023-го (12 матчів без результативних дій).

Наразі Скала займає 8 місце у турнірній таблиці Другої ліги, набравши 25 очок.

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