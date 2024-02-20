Скала підписала експівзахисника Миная

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Андрій Ралюченко продовжить кар'єру в Скалі.

Про це повідомляє пресслужба стрийського клубу.

28-річний хавбек приєднався до представника Другої ліги в статусі вільного агента. Деталі угоди не розголошуються.

Ралюченко – вихованець Металіста. Також пограв за Верес, Металіст 1925, Гірник-Спорт, Вовчанськ і знову Металіст. Останнім його клубом був Минай, який він покинув на початку грудня 2023-го (12 матчів без результативних дій).

Наразі Скала займає 8 місце у турнірній таблиці Другої ліги, набравши 25 очок.