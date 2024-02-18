Брайтон розгромив Шеффілд Юнайтед в 25 турі АПЛ

Господарі з 13 хвилини грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, в 25 турі англійської Прем’єр-ліги Брайтон на виїзді впевнено переміг Шеффілд Юнайтед.

Матч завершився з рахунком 5:0. Господарі з 13 хвилини грали у меншості - Голгейт отримав червону картку.

Чемпіонат Англії - АПЛ

25 тур, 18 лютого

Шеффілд Юнайтед - Брайтон 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Буонаноте, 0:2 - 24 Велбек, 0:3 - 75 Робінсон (авт), 0:4 - 78 Адінгра, 0:5 - 85 Адінгра

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!