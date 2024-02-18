Страсбур поступився Лор'яну: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 22-го туру французької Ліги 1 відбувся 1 матч.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 18 лютого
Страсбур - Лор'ян 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 2 Бамба, 0:2 - 45+1 Бамба, 0:3 - 49 Понсо, 1:3 - 51 Гільбер
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі 1:
- 16:00 Монако - Тулуза
- 16:00 Монпельє - Мец
- 16:00 Ренн - Клермон
- 18:05 Реймс - Нант
- 21:45 Брест - Марсель
Напередодні ПСЖ упевнено обіграв Нант.
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