Головне
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту
Вчора 18:20 10355 3
Дмитренко невдало виступила у масстарті на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:09 322
Цуренко пропустить турнір у Дубаї через пошкодження
Сьогодні 13:19 451
Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ
Сьогодні 11:33 377
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям
Сьогодні 10:56 8120
Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:33 433
Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:53 892
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі, Ювентус втратив очки у грі з Вероною: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 588
Динамо переграло Шериф у контрольному матчі
Вчора 22:35 431
Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ньюкаслом: результати матчів АПЛ
Вчора 21:28 918
Прямі трансляції

Страсбур поступився Лор'яну: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 22 туру французької Ліги 1
Сьогодні 15:59 107 0
Страсбур поступився Лор'яну: результати матчів Ліги 1
#Брест, #Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лор'ян, #Марсель, #Мец, #Монако, #Монпельє, #Нант, #Реймс, #Ренн, #Страсбур, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

У межах 22-го туру французької Ліги 1 відбувся 1 матч.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 18 лютого

Страсбур - Лор'ян 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Бамба, 0:2 - 45+1 Бамба, 0:3 - 49 Понсо, 1:3 - 51 Гільбер

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі 1:

  • 16:00 Монако - Тулуза
  • 16:00 Монпельє - Мец
  • 16:00 Ренн - Клермон
  • 18:05 Реймс - Нант
  • 21:45 Брест - Марсель

Напередодні ПСЖ упевнено обіграв Нант.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС "Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС 8525
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 50105
Вірер: "Після масстарту завершую сезон. Що далі – буде видно" Вірер: "Після масстарту завершую сезон. Що далі – буде видно" 986
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 10355 3
Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 6156
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям 8120
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35300
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38824
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95021
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359404 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134647 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44270