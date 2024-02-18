Рома розгромила Фрозіноне: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 лютого, відбулося чотири матчі 25-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 18 лютого
Лаціо - Болонья 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Ісаксен, 1:1 - 39 Ель-Аззузі, 1:2 - 78 Зіркзе
Емполі - Фіорентина 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Бельтран, 1:1 - 56 Н'янг (пен)
Українець Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних Емполі.
Удінезе - Кальярі 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 14 Земура, 1:1 - 44 Гаетано
Фрозіноне - Рома 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Хейсен, 0:2 - 71 Азмун, 0:3 - 81 Паредес (пен)
Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:
- 21:45 Монца - Мілан
Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.
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