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Рома розгромила Фрозіноне: результати матчів Серії А

Результати матчів 25-го туру італійської Серії А
Сьогодні 21:23 286 0
Рома розгромила Фрозіноне: результати матчів Серії А
#Болонья, #Емполі, #Кальярі, #Лаціо, #Мілан, #Монца, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фіорентина, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбулося чотири матчі 25-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 18 лютого

Лаціо - Болонья 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Ісаксен, 1:1 - 39 Ель-Аззузі, 1:2 - 78 Зіркзе

Емполі - Фіорентина 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Бельтран, 1:1 - 56 Н'янг (пен)

Українець Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних Емполі.

Удінезе - Кальярі 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Земура, 1:1 - 44 Гаетано

Фрозіноне - Рома 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Хейсен, 0:2 - 71 Азмун, 0:3 - 81 Паредес (пен)

Сьогодні відбудеться ще один матч у Серії А:

  • 21:45 Монца - Мілан

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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