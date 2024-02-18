Болонья вирвала перемогу в Лаціо: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 лютого, відбувся 1 матч у межах 25-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 18 лютого
Лаціо - Болонья 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Ісаксен, 1:1 - 39 Ель-Аззузі, 1:2 - 78 Зіркзе
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:
- 16:00 Емполі - Фіорентина
- 16:00 Удінезе - Кальярі
- 19:00 Фрозіноне - Рома
- 21:45 Монца - Мілан
Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.
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