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Болонья вирвала перемогу в Лаціо: результати матчів Серії А

Результати матчів 25-го туру італійської Серії А
Сьогодні 15:34 117 0
Болонья вирвала перемогу в Лаціо: результати матчів Серії А
#Болонья, #Емполі, #Кальярі, #Лаціо, #Мілан, #Монца, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фіорентина, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбувся 1 матч у межах 25-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 18 лютого

Лаціо - Болонья 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Ісаксен, 1:1 - 39 Ель-Аззузі, 1:2 - 78 Зіркзе

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

  • 16:00 Емполі - Фіорентина
  • 16:00 Удінезе - Кальярі
  • 19:00 Фрозіноне - Рома
  • 21:45 Монца - Мілан

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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