Болонья вирвала перемогу в Лаціо: результати матчів Серії А

Результати матчів 25-го туру італійської Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбувся 1 матч у межах 25-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

25 тур, 18 лютого

Лаціо - Болонья 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Ісаксен, 1:1 - 39 Ель-Аззузі, 1:2 - 78 Зіркзе

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

16:00 Емполі - Фіорентина

16:00 Удінезе - Кальярі

19:00 Фрозіноне - Рома

21:45 Монца - Мілан

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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