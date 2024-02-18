Емполі Коваленка прийматиме Фіорентину, Мілан зіграє з Монцою: розклад матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 лютого, відбудеться п'ять матчів у межах 25-го туру італійської Серії А.
У цих іграх, зокрема, Емполі Віктора Коваленка прийме Фіорентину. У цьому сезоні 28-річний півзахисник зіграв 11 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
Розклад матчів 25-го туру італійської Серії А на 17 лютого:
- 13:30 Лаціо - Болонья
- 16:00 Емполі - Фіорентина
- 16:00 Удінезе - Кальярі
- 19:00 Фрозіноне - Рома
- 21:45 Монца - Мілан
Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.
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