Емполі Коваленка прийматиме Фіорентину, Мілан зіграє з Монцою: розклад матчів Серії А

Розклад матчів 25-го туру італійської Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбудеться п'ять матчів у межах 25-го туру італійської Серії А.

У цих іграх, зокрема, Емполі Віктора Коваленка прийме Фіорентину. У цьому сезоні 28-річний півзахисник зіграв 11 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Розклад матчів 25-го туру італійської Серії А на 17 лютого:

13:30 Лаціо - Болонья

16:00 Емполі - Фіорентина

16:00 Удінезе - Кальярі

19:00 Фрозіноне - Рома

21:45 Монца - Мілан

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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