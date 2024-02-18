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Емполі Коваленка прийматиме Фіорентину, Мілан зіграє з Монцою: розклад матчів Серії А

Розклад матчів 25-го туру італійської Серії А
Сьогодні 09:10 80 0
Емполі Коваленка прийматиме Фіорентину, Мілан зіграє з Монцою: розклад матчів Серії А
#Болонья, #Емполі, #Кальярі, #Віктор Коваленко, #Лаціо, #Мілан, #Монца, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе, #Фіорентина, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, відбудеться п'ять матчів у межах 25-го туру італійської Серії А.

У цих іграх, зокрема, Емполі Віктора Коваленка прийме Фіорентину. У цьому сезоні 28-річний півзахисник зіграв 11 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. 

Розклад матчів 25-го туру італійської Серії А на 17 лютого:

  • 13:30 Лаціо - Болонья
  • 16:00 Емполі - Фіорентина
  • 16:00 Удінезе - Кальярі
  • 19:00 Фрозіноне - Рома
  • 21:45 Монца - Мілан

Раніше Дженоа з Русланом Малиновським зіграла внічию з Наполі.

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