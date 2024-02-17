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Півзахисник Атлетико Мадрид пропустить матч із Жироною

Андер Еррера отримав травму підколінного сухожилля
Вчора 22:59 170 0
Півзахисник Атлетико Мадрид пропустить матч із Жироною
#Атлетик, #Андер Еррера

Джерело - офіційний сайт Атлетика.

34-річний півзахисник Атлетика Андер Еррера зазнав пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба басків.

Досвідчений хавбек отримав травму підколінного сухожилля середнього ступеня на правій нозі. Строки відновлення гравця не розголошуються.

Еррера пропустить наступну гру з Жироною у 25-му турі Іспанської Ла-Ліги.

Нагадаємо, що взимку 2023 року іспанець перейшов до Атлетика з ПСЖ на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Челсі та Арсенал проявляють інтерес до вінгера Атлетика Більбао Ніко Вільямса.

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