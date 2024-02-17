Вольфсбург прийме Боруссію Дортмунд: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 лютого, відбудеться шість матчів 22 туру Бундесліги.
Розклад матчів Бундесліги на 17 лютого:
- 16:30 Вольфсбург - Боруссія Дортмунд
- 16:30 Гайденгайм - Баєр Леверкузен
- 16:30 Гоффенгайм - Уніон Берлін
- 16:30 Дармштадт - Штутгарт
- 16:30 Майнц - Аугсбург
- 19:30 РБ Лейпциг - Боруссія М
Наразі лідером чемпіонату Німеччини є Баєр, який набрав 55 очок. Баварія йде другою з відставанням у 5 балів.
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