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Вольфсбург прийме Боруссію Дортмунд: розклад матчів Бундесліги

Розклад матчі Бундесліги
Сьогодні 11:27 120 0
Вольфсбург прийме Боруссію Дортмунд: розклад матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбудеться шість матчів 22 туру Бундесліги.

Розклад матчів Бундесліги на 17 лютого:

  • 16:30 Вольфсбург - Боруссія Дортмунд
  • 16:30 Гайденгайм - Баєр Леверкузен
  • 16:30 Гоффенгайм - Уніон Берлін
  • 16:30 Дармштадт - Штутгарт
  • 16:30 Майнц - Аугсбург
  • 19:30 РБ Лейпциг - Боруссія М

Наразі лідером чемпіонату Німеччини є Баєр, який набрав 55 очок. Баварія йде другою з відставанням у 5 балів.

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