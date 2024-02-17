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Дженоа Малиновського зіграє з Наполі: розклад матчів Серії А на 17 лютого

Розклад матчів Серії А на 17 лютого
Сьогодні 12:44 101 0
Дженоа Малиновського зіграє з Наполі: розклад матчів Серії А на 17 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбудеться три матчі 25-го туру італійської Серії А.

У цих матчах, зокрема, Дженоа Руслана Малиновського зіграє з Наполі. У цьому сезоні 30-річний українець зіграв 22 матчі, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі. 

Розклад матчів 25-го туру італійської Серії А на 17 лютого:

16:00 Наполі - Дженоа

19:00 Верона - Ювентус

21:45 Аталанта - Сассуоло

Раніше Малиновський забив вишуканий м'яч у ворота Аталанти в матчі Серії А.

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