Манчестер Сіті прийме Челсі Мудрика: розклад матчів АПЛ на 17 лютого

Розклад матчів АПЛ на 17 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 лютого, відбудеться сім матчів 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У цих матчах, зокрема, Челсі Михайла Мудрика зіграє із Манчестер Сіті, Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Ліверпуль, Арсенал Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться із Бернлі, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Ньюкаслом.

Розклад матчів 25-го туру АПЛ на 17 лютого:

14:30 Брентфорд - Ліверпуль

17:00 Бернлі - Арсенал

17:00 Ноттінгем - Вест Гем

17:00 Ньюкасл Юнайтед - Борнмут

17:00 Тоттенгем - Вулвергемптон

17:00 Фулгем - Астон Вілла

19:30 Манчестер Сіті - Челсі

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