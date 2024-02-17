Манчестер Сіті прийме Челсі Мудрика: розклад матчів АПЛ на 17 лютого

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 лютого, відбудеться сім матчів 25-го туру англійської Прем'єр-ліги.
У цих матчах, зокрема, Челсі Михайла Мудрика зіграє із Манчестер Сіті, Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Ліверпуль, Арсенал Олександра Зінченка на виїзді зустрінеться із Бернлі, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Ньюкаслом.
Розклад матчів 25-го туру АПЛ на 17 лютого:
- 14:30 Брентфорд - Ліверпуль
- 17:00 Бернлі - Арсенал
- 17:00 Ноттінгем - Вест Гем
- 17:00 Ньюкасл Юнайтед - Борнмут
- 17:00 Тоттенгем - Вулвергемптон
- 17:00 Фулгем - Астон Вілла
- 19:30 Манчестер Сіті - Челсі
Раніше визначився найкращий гравець січня в АПЛ.
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