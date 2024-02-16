Павелку продовжили запобіжний захід

Андрій Павелко залишиться у СІЗО.

Шевченківський районний суд Львова продовжив експрезиденту УАФ Андрію Павелку термін перебування під вартою.

Про це повідомляє FootballHub.

Павелко залишиться у СІЗО до 15 березня.

Нагадаємо функціонер звинувачується в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів. Дане провадження слідство готує передавати на розгляд у суд.

Раніше колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка обрали президентом УАФ на конгресі організації 25 січня. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024.