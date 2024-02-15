На війні з Росією загинув 18-річний футзаліст

Джерело - Чемпіон.
На війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.
Про це повідомляє УАФ.
Вихованець львівського футзалу виступав за КІВС "Клуб Ігрових Видів Спорту".
У 2023 році Богдан підписав контракт з 3-ою штурмовою бригадою, після чого проходив вишкіл в іспанському Толедо.
Козак виконував бойові завдання на східному напрямку.
Раніше на війні в Україні загинув чемпіон світу та Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь.
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