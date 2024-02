Крістал Пелес може призначити Гласнера на посаду головного тренера

Крістал Пелес може звільнити головного тренера команди Роя Годжсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Орли" звернулися до колишнього наставника Айнтрахта Олівера Гласнера з проханням очолити клуб.

Переговори між Крістал Пелесом та Гласнером просуваються позитивно.

