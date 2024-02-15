Крістал Пелес може призначити Гласнера на посаду головного тренера

"Орли" можуть змінити головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Крістал Пелес може звільнити головного тренера команди Роя Годжсона.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Орли" звернулися до колишнього наставника Айнтрахта Олівера Гласнера з проханням очолити клуб.

Переговори між Крістал Пелесом та Гласнером просуваються позитивно.

🔴🔵🦅 Negotiations between Crystal Palace and Oliver Glasner continue in positive way, as revealed yesterday. https://t.co/2qWD65sTxh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

Нагадаємо, Олівер Гласнер залишається безробітним після звільнення з Айнтрахта, яке відбулося у травні 2023 року.

Напередодні Крістал Пелес поступився Челсі у 24-у турі АПЛ (1:3). Наразі "орли" знаходяться на 15-му місці в турнірній таблиці, випереджаючи Евертон, який знаходиться у зоні вильоту, на 5 очок.

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