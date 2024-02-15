Італійський клуб підписав ексгравця Динамо

Перехід відбувся на правах вільного агента

Український півзахисник Євген Чумак перейшов до Агрополі, який виступає в аматорській лізі Італії.

Про це повідомляє Footballtransfer.

Деталі угоди не відомі.

Попереднім клубом Чумака був узбецький клуб з міста Самарканд, який він покинув у серпні минулого року.

Відзначимо, що Чумак провів у сезоні-2014/2015 за Динамо 7 матчів у всіх турнірах та забив 1 м'яч. Тоді кияни виграли чемпіонат та стали володарями Кубка України.

Раніше Ювентус та Наполі відмовились від трансферу Судакова.