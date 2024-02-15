Шахтар - Марсель 2:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у раунді плей-оф Ліги Європи зустрінеться у двоматчевому протистоянні з французьким Марселем.

Перша гра відбулася на номінально домашній арені "гірників" - Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі (Німеччина).

Наш сайт провів текстову трансляцію матчу.

Матч завершено! Шахтар та Марсель не визначили сильнішого. Вирішальна гра відбудеться за тиждень на стадіоні Велодром у Марселі!

90' Зубков подавав на Егіналдо, бразилець виграв верхову боротьбу, але пробив повз ворота.

90' Пішла подача зі штрафного - Матвієнко вибив м'яч на кутовий.

90' Бондар збив суперника перед власним штрафним. Жовта картка для Валерія та небезпечний стандарт для гостів.

90' Жовту картку отримав Егіналдо за те що зняв футболку під час святкування голу.

90' ГООООООЛ! Шахтар знову зрівнює рахунок! Егіналдо класно пробив головою у дальній кут після подачі з правого флангу.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Також заміна від Шахтаря: Траоре замінив Бондаренка.

90' Заміни в складі Марселя: замість Мумбанья та Обамеянга на поле вийшли Меїте та Корреа.

90' Гол! Марсель виходить вперед! Обамеянг пройшов Зубкова та Гочолейшвілі та прострілив у штрафний майданчик, м'яч відскочив до Ндіає, який пробив у дальній кут.

87' Клосс прострілював з правого флангу, але тут Різник був перший на м'ячі.

86' Мерлен увірвався у штрафний майданчик і пробивав з гострого кута, Різник рятує Шахтар.

85' Різник вчасно вийшов з воріт і вибив м'яч в аут.

84' Обамеянг наважився на дальній удар - дуже не точно.

82' Зубков увірвався у штрафний майданчик, але втратив м'яч у боротьбі з двома захисниками.

81' Егіналдо навішував на Кевіна, той намагався пробити ножицями, але Жиго головою вибиває м'яч.

80' Егіналдо надають медичну допомогу після зіткнення у центрі поля.

79' Егіналдо намагався самотужки вийти в контратаку і втратив м'яч.

78' Зубков збив Унаї на фланзі, жовта картка для українського півзахисника.

77' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Коноплі та Сікана на поле вийшли Гочолейшвілі та Кевін.

76' Пробивав Назарина - вище воріт.

75' Бондаренко класно на дриблінгу зіграв і заробив штрафний у боротьбі з двома гравцями.

74' Ндіає виходив сам на сам, Різник вийшов з воріт і ніби збивав нападника, але арбітр сигналізує, що треба продовжувати гру.

73' Також заміна від Маріно Пушича: Степаненко покидає поле, гру продовжить Назарина.

72' Заміна в складі Марселя: замість Енріке на поле вийшов Ндіає.

71' Степаненко сигналізує про пошкодження. Медики на полі надають Тарасу допомогу.

70' Мумбанья класно прострілював на Енріке, бразилець п'ятою пробивав повз Різника, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

68' ГООООООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок у матчі! Після подачі зі штрафного м'яч опинився в Матвієнка, який залишився один. Микола без проблем пробив у дальній кут воріт.

67' Егіналдо заробив штрафний неподалік карного майданчика Марселя.

66' Мерлен сильно прострілював з лівого флангу, але зависоко пішов м'яч.

64' Гол! Марсель виходить вперед! Клосс класно прорвався по флангу і прострілив на дальню стійку, де Конопля не встиг перехопити м'яч і Обамеянг без проблем у дотик замкнув передачу.

63' Виконував Судаков кутовий, але арбітр зафіксував фол в атаці.

62' Аріт віддав занадто сильну передачу на Обамеянга, габонець не зміг зберегти м'яч у межах поля.

61' Зубков у центрі поля втратив м'яч, але Бондар швидко повернув ігровий снаряд до Шахтаря.

60' Сікан класно пробивав з-під захисника. Лопес потягну цей удар, а на добиванні нікого не було.

59' Гольовий момент у Марселя! Мерлен небезпечно прострілював з меж штрафного майданчика, Енріке класно вибіг з-за спини Азарова і пробивав головою впритул, але не влучив у площину воріт.

58' Знову забиває Шахтар після свистка. Сікан порушив правила проти Жиго - фол в атаці.

57' Судаков небезпечно прострілював у центр карного майданчика, але нікого з гравців Шахтаря там не опинилося.

56' Мумбанья збив Бондаренка в центрі поля. Штрафний для "гірників".

55' Зубков потужно пробивав - трохи повз ворота пройшов м'яч.

54' Розіграли "гірники" кутовий, але подачу Зубкова кулаком відбив Лопес.

53' Егіналдо пробивав з гострого кута, але не влучив у площину воріт бразилець.

52' Жиго пробив головою після кутового. Різник забрав м'яч у руки.

51' Унаї пробивав з дальньої дистанції - повз ворота.

50' Конопля отримав жовту картку за фол проти Мумбаньї.

49' Закидання пішло на Обамеянга, але вчасно вийшов з воріт Різник.

48' Судаков тепер грубо зіграв проти Аріта.

47' Кондогбія порушив правила у центрі поля.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри. Нулі на табло за досить рівної гри.

45' Пішов простріл у штрафний майданчик Шахтаря, Різник забирає м'яч у руки.

45' Продовжується наша гра.

45' Три хвилини додав арбітр до першого тайму.

45' Пішла подача у штрафний майданчик Шахтаря. Різник вийшов з воріт і зіткнувся з Кондогбією. Медики на полі.

45' Аріт та Сікан зіткнулися у центрі поля. Суддя зупиняє гру.

44' Бондаренко виконував подачу в штрафний майданчик, але ніхто на неї не відгукнувся.

43' Аріт пробивав з-за меж штрафного майданчика - м'яч пішов значно вище воріт.

42' Після небезпечної контратаки пробивав Обамеянг, однак удар габонця було заблоковано.

41' Зубков виконував подачу, Марсель відбивається.

40' Сікан вдало підставився перед штрафним майданчиком суперника, небезпечний стандарт для Шахтаря.

39' Егіналдо намагався обійти Клоса, але правого захисника Марселя підстрахував Жиго.

38' Конопля намагався прострілити з правого флангу, але м'яч в руки забрав Лопес.

37' Егіналдо пробивав у дотик з небезпечної позиції, але вище воріт полетів м'яч.

36' Конопля виконував подачу в штрафний майданчик, але Егіналдо невдало обробив ігровий снаряд.

35' Жиго помилився з передачею і вибив просто в аут м'яч.

34' Егіналдо в спину підштовхнув Жиго, Гаттузо залишився вкрай незадоволений такими діями гравця Шахтаря.

33' Зубков намагався вирізати розрізну передачу на Егіналдо, Жиго перехоплює цей пас.

32' Нагадаємо, що Балерді отримав жовту картку за фол проти Зубкова в одному з попередніх епізодів.

31' Прострілював Енріке з правого флангу. Влучив бразилець у притиснуту руку Матвієнку - кутовий.

30' Сікан збив Балерді - фол в атаці.

29' Судаков пробивав, але влучив у стінку.

27' Класно Шахтаря вийшов з-під пресингу, Зубков віддав передачу на Сікана, який послизнувся. Данило підвівся і віддав передачу на Егіналдо, але в цей момент прозвучав свисток, який зафіксував штрафний на користь "гірників".

25' Клосс пішов на кількох гравців Шахтаря і втратив м'яч.

23' На Мумбанья пішла розрізна передаче - Бондар перехоплює м'яч.

22' Намагався Клосс виконати флангову передачу. Егіналдо заблокував цей пас.

20' Сікан порушив правила в боротьбі з Балерді. Штрафний для Марселя.

19' Обамеянг не зміг обробити діагональну передачу, знову гравці Шахтаря виконають аут.

18' Гру продовжено!

17' Очікують гравці Шахтаря, щоб вкинути аут.

16' Призупинив суддя гру через значне задимлення біля фанатського сектору Марселя.

15' Вдало у пресингу зіграли "гірники" і заробили аут біля воріт суперника.

14' Чергова вертикальна передача на Сікана і знову гравці Марселя впевненіше грають на другому поверсі.

13' Матвієнко виконував закидання на Егіналду, Жиго вибив м'яч в аут.

12' Мерлен пробивав з дальньої дистанції і влучив у гравця Шахтаря. Гості сигналізують про гру рукою.

11' Конопля віддавав на хід Сікану, Данило не пішов на цей м'яч.

10' Простріл від Мумбанья виявився неточним, Азаров перший на м'ячі.

9' Пішла подача в карний майданчик Шахтаря - "гірники" відбиваються.

8' Зубков помилився з передачею на Коноплю. Марсель не поспішає в контратаку, а розвиває позиційний наступ.

7' Егіналду по центрі проривався і втратив м'яч у боротьби з двома гравцями Марселя.

6' Зубков прорвався до штрафного майданчика і виконував простріл, але ніхто з партнерів не був готовий до цього пасу.

5' Мерлен не зміг обробити ігровий снаряд після поперечної передачі - аут для "гірників".

4' Пішла подача з корнера, але ніхто з гравців Шахтаря не зміг зачепитися за м'яч.

3' Зубков небезпечно пробивав після помилки Лопеса, однак воротар Марселя виправив ситуацію і перевів м'яч на кутовий.

2' Судаков грамотно підставив спину в центрі поля і заробив штрафний.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи.

Команди виходять на поле!

Підопічні Маріно Пушича готові до матчу:

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Егіналдо, Зубков, Сікан

Запасні: Рудько, Педрінью, Ракицький, Гочолейшвілі, Назарина, Криськів, Цуканов, Невертон, Швед, Келсі, Кевін, Траоре

Марсель: Лопес, Балерді, Жиго, Клос, Мерлен, Енріке, Унаї, Кондогбіа, Аріт, Мумбанья, Обамеянг

Запасні: Нгапандуанбю, Бланко, Меїте, Мбемба, Согло, Тункаді, Корреа, Ндіає

Нагадаємо, український клуб потрапив у "стики" ЛЄ через груповий етап Ліги чемпіонів, посівши 3-тю сходинку в групі. Французи ж розпочинали свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, посіли друге місце у квартеті B.

Пряма трансляція матчу буде доступна в медіасервісі MEGOGO та на Volia TV. Детальніше - ТУТ.

Цифри й факти