Реткліффу дозволили купити акції Манчестер Юнайтед

Джерело - skysports.com.
Англійська Прем'єр-ліга схвалила угоду між сером Джимом Реткліффом та Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Sky Sports.
Британський мільярдер придбає 25% акцій клубу за 238 млн фунтів. Реткліфф домовився із власниками Манчестер Юнайтед родиною Глейзерів про придбання міноритарної частини акцій клубу у грудні 2023 року.
Остаточно затвердити угоду повинна Футбольна асоціація.
Відзначимо, що Манчестер Юнайтед після 24 турів АПЛ посідає шосте місце із 41 очком в активі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може підписати Де Лігта.