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Реткліффу дозволили купити акції Манчестер Юнайтед

АПЛ погодила угоду про купівлю 25% акцій клубу
Сьогодні 14:42 183 0
Реткліффу дозволили купити акції Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Джим Реткліфф

Джерело - skysports.com.

Англійська Прем'єр-ліга схвалила угоду між сером Джимом Реткліффом та Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

Британський мільярдер придбає 25% акцій клубу за 238 млн фунтів. Реткліфф домовився із власниками Манчестер Юнайтед родиною Глейзерів про придбання міноритарної частини акцій клубу у грудні 2023 року.

Остаточно затвердити угоду повинна Футбольна асоціація.

Відзначимо, що Манчестер Юнайтед після 24 турів АПЛ посідає шосте місце із 41 очком в активі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може підписати Де Лігта.

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