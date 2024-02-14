Реткліффу дозволили купити акції Манчестер Юнайтед

АПЛ погодила угоду про купівлю 25% акцій клубу

Англійська Прем'єр-ліга схвалила угоду між сером Джимом Реткліффом та Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Sky Sports.

Британський мільярдер придбає 25% акцій клубу за 238 млн фунтів. Реткліфф домовився із власниками Манчестер Юнайтед родиною Глейзерів про придбання міноритарної частини акцій клубу у грудні 2023 року.

Остаточно затвердити угоду повинна Футбольна асоціація.

Відзначимо, що Манчестер Юнайтед після 24 турів АПЛ посідає шосте місце із 41 очком в активі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може підписати Де Лігта.