Моурінью має сплатити податковий борг

Португальський тренер Жозе Моурінью повинен сплатити податковий борг, пов'язаний з його діяльністю в мадридському Реалі у 2011-2012 роках.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду Іспанії.

Суд постановив, що Моурінью має сплатити 881 368 євро, які включають податковий штраф у розмірі 571 073 євро. Це рішення стало остаточним після того, як суд відхилив апеляцію 61-річного тренера.

Це рішення стало ударом для Жозе, який протягом багатьох років боровся з іспанською податковою службою.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью може повернутись в Манчестер Юнайтед.