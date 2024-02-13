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Моурінью має сплатити податковий борг

Сьогодні 22:17 216 0
Моурінью має сплатити податковий борг
#Жозе Моурінью

Джерело - relevo.com.

Португальський тренер Жозе Моурінью повинен сплатити податковий борг, пов'язаний з його діяльністю в мадридському Реалі у 2011-2012 роках.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду Іспанії.

Суд постановив, що Моурінью має сплатити 881 368 євро, які включають податковий штраф у розмірі 571 073 євро. Це рішення стало остаточним після того, як суд відхилив апеляцію 61-річного тренера.

Це рішення стало ударом для Жозе, який протягом багатьох років боровся з іспанською податковою службою.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью може повернутись в Манчестер Юнайтед.

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