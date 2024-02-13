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ЛНЗ цікавиться півзахисником з чемпіонату Польщі

Сьогодні 18:12 199 0
ЛНЗ цікавиться півзахисником з чемпіонату Польщі
#ЛНЗ Черкаси

Джерело - Zorya Londonsk.

ЛНЗ найближчим часом може укласти контракт із 19-річним півзахисником Марком Подоляком.

Про це повідомляє Zorya Londonsk.

Футболіст зараз тренується разом із командою на зборі в Туреччині.

Незважаючи на юний вік, Марко за плечима має досить насичену футбольну біографію. Подоляк є вихованцем Динамо, грав за різні вікові групи київського клубу. З початком повномасштабної війни опинився в Англії, де грав за клуб 7-го за рівнем дивізіону Брекнелл Таун.

Також Подоляк був на перегляді в лондонському Квінз Парк Рейнджерс, тренувався з командою U-23. У другій половині 2023 року вважався у другій команді польської Вісли (Плоцьк). У вересні уклав із польським клубом дворічний контракт.

Раніше ЛНЗ відправив двох гравців в оренду до сумської Вікторії.

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