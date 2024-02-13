Кривбас переграв іспанську команду у контрольному матчі

Українська команда на мажорній ноті завершила збір

Джерело - Чемпіон.

У останньому контрольному матчі на іспанських зборах криворізький Кривбас переграв місцеву Мурсію.

Матч відбувся у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин. Завтра, 14 лютого, вранці Кривбас вирушає до України.

Нагадаємо, що у попередньому матчі на іспанських зборах Кривбас обіграв данський Віборг (1:0).

Другу частину УПЛ Кривбас розпочне 23 лютого. Суперником буде черкаський ЛНЗ.

Контрольний матч

10 лютого 2024 року

Кривбас (Кривий Ріг) - Реал Мурсія (Мурсія, Іспанія) 5:2 (2:1, 3:1, 3:2)

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