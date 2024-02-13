УАФ підписала з італійською асоціацією меморандум про співпрацю

Асоціації будуть втілювати спільні проєкти

Джерело - УАФ.

Українська та італійська асоціації футболу підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє УАФ.

ІФА та УАФ домовились про новий проєкт. Йдеться про спільні заходи технічного тренувального характеру за участю молодих українських гравців і тренерів у Центрі Коверчіано.

"Я пишаюся тим, що Україна обрала Італію для початку такої важливої як з футбольної, так і з ціннісної точки зору співпраці. Ми завжди були на боці наших українських друзів через ініціативи солідарності, щоб допомогти покращити умови життя звичайних людей, а також спортивні проєкти, надаючи можливості для реєстрації в них тисячам молодих людей, які втекли від війни. Зараз ми забезпечимо ще більш структурований шлях технічної співпраці, яка має на меті гарантувати майбутнє українського футболу. З Андрієм ми дружимо протягом тривалого часу, я бажаю йому успішної роботи для своєї країни на його новій посаді", - заявив президент ІФА Габріеле Гравіна.

Водночас президент УАФ Андрій Шевченко подякував італійцям за підтримку за постійну підтримку з першого дня повномасштабної війни в Україні.

"Я з нетерпінням чекаю реалізації спільних проєктів для розвитку українського футболу", — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка обрали президентом УАФ на конгресі організації 25 січня. Він замінив на посту Андрія Павелка, який очолював УАФ з 2015 по 2024.