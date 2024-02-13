Аль-Хілаль оголосив про повернення Неймара

Неймар повернувся в Ер-Ріяд

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль анонсував повернення бразильського нападника Неймара після травми.

Про це йдеться в повідомленні клубу у Twitter.

"З поверненням до Ер-Ріяду, наш бразильський фокусник", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Неймар залишив ПСЖ і перейшов до Аль-Хілаля у літнє трансферне вікно, підписавши дворічний контракт із саудівським клубом. У жовтні нападник отримав пошкодження лівого коліна в матчі відбору ЧС-2026 з Уругваєм (0:2). У нього було виявлено пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також розрив меніска. Після чого його прооперували.