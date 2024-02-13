Арока з Міловановим обіграла Порту у чемпіонаті Португалії

Джерело - Чемпіон.
Арока вдома обіграла Порту у 21 турі чемпіонату Португалії.
Матч завершився з рахунком 3:2.
Український захисник господарів Богдан Мілованов вийшов на заміну на 85-й хвилині матчу. Для українця це був 16-й матч у чемпіонаті Португалії.
Чемпіонат Португалії
21 тур, 12 лютого
Арока – Порту 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 1 Мухіка, 1:1 - 9 Еванілсон (пен), 2:1 - 30 Крісто (пен), 3:1 - 61 Хасон, 3:2 - 87 Консейсау
Перемога дозволила Арокі набрати 28 очок та піднятися на 7 місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії, Порту з 45 балами йде третім.