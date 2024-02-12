Гамбург звільнив головного тренера команди Вальтера

Гамбург поступився Ганноверу в другій Бундеслізі

Джерело - офіційний сайт Гамбурга.

Гамбург звільнив головного тренера команди Тіма Вальтера після поразки Ганноверу у межах 21-го туру другої Бундесліги.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Вальтер очолив команду у липні 2021 року.

Після 21 туру Гамбург посідає 3-тю сходинку у другій Бундеслізі, що не гарантує вихід у елітний дивізіон напряму.

Напередодні головний тренер Майнца покинув команду.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!