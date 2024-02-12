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УЄФА презентувала офіційний м'яч плей-оф Ліги чемпіонів

М'яч присвячений місту-господарю фіналу турніру - Лондону
Сьогодні 16:50 211 0
УЄФА презентувала офіційний м'яч плей-оф Ліги чемпіонів
#Adidas, #Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Відбулася презентація м'яча, яким будуть грати у плей-оф Ліги чемпіонів цього сезону.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Новий м'яч має назву UCL Pro Ball London і присвячений місту-господарю фіналу турніру.

На ньому зображені 2 леви, що ричать серед зірок. Лев символізує багату історію та культуру Великої Британії та її столиці, уособлює хоробрість та силу гравців.

Цим м'ячем будуть грати і в фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 1 червня на Вемблі.

Нагадаємо стадія плей-оф ЛЧ розпочнеться вже завтра, 13-го лютого - Копенгаген прийматиме Манчестер Сіті, а Реал Мадрид завітає в гості до Лейпцига.

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