Джерело - Чемпіон.
Відбулася презентація м'яча, яким будуть грати у плей-оф Ліги чемпіонів цього сезону.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Новий м'яч має назву UCL Pro Ball London і присвячений місту-господарю фіналу турніру.
На ньому зображені 2 леви, що ричать серед зірок. Лев символізує багату історію та культуру Великої Британії та її столиці, уособлює хоробрість та силу гравців.
Цим м'ячем будуть грати і в фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 1 червня на Вемблі.
📍 Wembley Stadium— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 12, 2024
Who's winning it? 🏆#UCL pic.twitter.com/DwS1o9p20s
Нагадаємо стадія плей-оф ЛЧ розпочнеться вже завтра, 13-го лютого - Копенгаген прийматиме Манчестер Сіті, а Реал Мадрид завітає в гості до Лейпцига.
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