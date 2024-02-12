Рибалка відновився від травми та повернувся до тренувань з ЛНЗ

Ковальов та Стасюк продовжують лікування

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ЛНЗ Сергій Рибалка відновився від травми приводного м'яза та повернеться до загальної групи.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У лазареті черкаського клубу залишаються двоє футболістів.

У Максима Ковальова виникли проблеми із шийним відділом хребта. Петро Стасюк зазнав серйознішого пошкодження - надрив литкового м'язу.

За прогнозами медиків, Ковальов має відновити тренування вже цього тижня. Стасюк, найімовірніше, повноцінно повернеться на поле у березні.

Раніше ЛНЗ відправив двох гравців в оренду до сумської Вікторії.

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