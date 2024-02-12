Бенфіка з Трубіним вирвала нічию у Віторії в чемпіонаті Португалії

Джерело - Чемпіон.
Бенфіка на виїзді зіграла внічию з Віторією Гімарайнш у матчі 21-го туру чемпіонату Португалії.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін відіграв повний матч. Для воротаря це був 17 матч у чемпіонаті Португалії.
Наразі Бенфіка ділить перше місце у таблиці чемпіонату зі Спортингом, в обох клубів по 52 бали.
Чемпіонат Португалії
21 тур, 11 лютого
Віторія Гімарайнш – Бенфіка 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 35 Сілва (пен), 1:1 - 40 Рафа Сілва, 2:1 - 61 Андрезіньо, 2:2 - 90 Кабрал
Вилучення: Боревкович, 64
Раніше Бенфіка з Трубіним переграла Візелу в Кубку Португалії.