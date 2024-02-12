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Бенфіка з Трубіним вирвала нічию у Віторії в чемпіонаті Португалії

Матч завершився внічию
Сьогодні 08:10 410 0
Бенфіка з Трубіним вирвала нічию у Віторії в чемпіонаті Португалії
Фото - Getty Images
#Бенфіка

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка на виїзді зіграла внічию з Віторією Гімарайнш у матчі 21-го туру чемпіонату Португалії.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Український голкіпер "орлів" Анатолій Трубін відіграв повний матч. Для воротаря це був 17 матч у чемпіонаті Португалії.

Наразі Бенфіка ділить перше місце у таблиці чемпіонату зі Спортингом, в обох клубів по 52 бали.

Чемпіонат Португалії

21 тур, 11 лютого

Віторія Гімарайнш – Бенфіка 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 35 Сілва (пен), 1:1 - 40 Рафа Сілва, 2:1 - 61 Андрезіньо, 2:2 - 90 Кабрал

Вилучення: Боревкович, 64

Раніше Бенфіка з Трубіним переграла Візелу в Кубку Португалії.

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