Арсенал без Зінченка декласував Вест Гем, Манчестер Юнайтед дотис Астон Віллу: результати матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 лютого, відбулося 2 матчі у межах 24 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 11 лютого
Вест Гем - Арсенал 0:6 (0:4)
Голи: 0:1 - 32 Саліба, 0:2 - 41 Сака, 0:3 - 44 Габріел, 0:4 - 45+2 Троссард, 0:5 - 63 Сака, 0:6 - 66 Райс
Українець Олександр Зінченко пропускав матч через пошкодження.
Астон Вілла - Манчестер Юнайтед 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Гойлунд, 1:1 - 67 Луїз, 1:2 - 86 Мактоміней
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!