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Ніцца поступилася Монако, Ліон обіграв Монпельє: результати матчів 21 туру Ліги 1

Результати матчів 21 туру Ліги 1
Вчора 23:46 711 0
Ніцца поступилася Монако, Ліон обіграв Монпельє: результати матчів 21 туру Ліги 1
#Брест, #Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Монако, #Нант, #Ніцца, #Ренн, #Тулуза, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 21-му турі французької Ліги 1 відбулося 6 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
21 тур, 11 лютого

Гавр - Ренн 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 60 Буріжо

Клермон - Брест 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Ле-Мелу, 1:1 - 69 К'є

Лор’ян - Реймс 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Бамба

Тулуза - Нант 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Мостафа, 0:2 - 51 Кадевере, 1:2 - 90+5 Даллінга

Монпельє - Ліон 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Норден, 1:1 - 74 Ляказетт, 1:2 - 82 Какере

Ніцца - Монако 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Закарія, 1:1 - 37 Лаборд, 1:2 - 50 Закарія, 2:2 - 74 Гессан, 2:3 - 77 Головін

Напередодні ПСЖ переграв Лілль.

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