Дженоа з голом Малиновського програла Аталанті, Мілан здолав Наполі: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 лютого, у 24-му турі італійської Серії А відбулося 5 матчів.
Фіорентина - Фрозіноне 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 16 Белотті, 2:0 - 19 Іконе, 3:0 - 43 Куарта, 4:0 - 53 Гонсалес, 4:1 - 66 Маццітеллі, 5:1 - 85 Барак
Болонья - Лечче 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Бейкема, 2:0 - 27 Орсоліні, 3:0 - 49 Орсоліні, 4:0 - 82 Одгорд
Монца - Верона 0:0
Дженоа - Аталанта 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 де Кетеларе, 1:1 - 51 Малиновський, 1:2 - 55 Компайнерс, 1:3 - 90+10 Дзаппакоста, 1:4 - 90+13
Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі та відзначився голом у ворота колишньої команди.
Мілан - Наполі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 25 Ернандес
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