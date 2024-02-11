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Дженоа з голом Малиновського програла Аталанті, Мілан здолав Наполі: результати матчів Серії А

Українець відзначився забитим голом у ворота колишньої команди
Вчора 23:40 701 0
Дженоа з голом Малиновського програла Аталанті, Мілан здолав Наполі: результати матчів Серії А
Фото: Getty Images
#Аталанта, #Дженоа, #Мілан, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина, #Фрозіноне, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого, у 24-му турі італійської Серії А відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Італії - Серія А 
24 тур, 11 лютого

Фіорентина - Фрозіноне 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 16 Белотті, 2:0 - 19 Іконе, 3:0 - 43 Куарта, 4:0 - 53 Гонсалес, 4:1 - 66 Маццітеллі, 5:1 - 85 Барак

Болонья - Лечче 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Бейкема, 2:0 - 27 Орсоліні, 3:0 - 49 Орсоліні, 4:0 - 82 Одгорд

Монца - Верона 0:0

Дженоа - Аталанта 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 де Кетеларе, 1:1 - 51 Малиновський, 1:2 - 55 Компайнерс, 1:3 - 90+10 Дзаппакоста, 1:4 - 90+13

Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі та відзначився голом у ворота колишньої команди.

Мілан - Наполі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 25 Ернандес

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