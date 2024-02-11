Контракт з легіонером продовжено на три роки

Зоря оформила повернення до клубу лівого фулбека Жуніньо Рейса Родрігеса, який раніше був помічений на зборах луганської команди у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з бразильцем в луганчан закінчувався влітку цього року, проте Жуніньо погодився підписати нову трудову угоду терміном на три роки.

28-річний Жуніньо захищав кольори Зорі з літа 2020 року, а після початку повномасштабної фази російсько-української війни скористався Annexe 7 ФІФА та поїхав на Кіпр, де виступав за Пафос.

Влітку минулого року Жуніньо залишив Пафос, але у Зорю не повернувся й фактично залишався без клубу.

Всього за Зорю Жуніньо зіграв 36 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Напередодні Зоря розгромила Пюнік у контрольному матчі.