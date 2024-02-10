Інтер дотиснув Рому: результати 24 туру Серії А

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#Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

24 тур, 10 лютого

Кальярі - Лаціо 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Дейола, 0:2 - 50 Іммобіле, 1:2 - 51 Гаетано, 1:3 - 65 Андерсон

Рома - Інтер 2:4 (2:1)

Голи: 0:1 - 17 Ачербі, 1:1 - 28 Манчіні, 2:1- 44 Ель-Шаараві, 2:2 - 49 Тюрам, 2:3 - 56 Анхеліно (автогол), 2:4 - 90+3 Бастоні

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

21:45. Сассуоло - Торіно

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