Інтер дотиснув Рому: результати 24 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 24-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
24 тур, 10 лютого
Кальярі - Лаціо 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Дейола, 0:2 - 50 Іммобіле, 1:2 - 51 Гаетано, 1:3 - 65 Андерсон
Рома - Інтер 2:4 (2:1)
Голи: 0:1 - 17 Ачербі, 1:1 - 28 Манчіні, 2:1- 44 Ель-Шаараві, 2:2 - 49 Тюрам, 2:3 - 56 Анхеліно (автогол), 2:4 - 90+3 Бастоні
Сьогодні, відбудеться ще один матч:
21:45. Сассуоло - Торіно
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