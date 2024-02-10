Оболонь врятувала нічию у спарингу з аутсайдером чемпіонату Данії

Джерело - Чемпіон.

Київська Оболонь провела зіграла внічию з командою Кеге з Данії.

Першими у матчі забили саме данці. На 67 хвилині Еркан Семовський вийшов сам на сам з голкіпером і переграв його ударом у лівий кут.

На 80-й хвилині пивовари рахунок зрівняли. Після невдалого розіграшу стандарту друга хвиля атаки вийшла результативною. Після влучання в поперечку Олег Вишневський добив м’яч в порожній кут воріт.

Контрольний матч

10 лютого

Кеге (Данія) - Оболонь (Україна) 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Семовський, 1:1 - 80 Вишневський

Оболонь (стартовий склад): Федорівський, Осман, Лук’янчук, Приймак, Грисьо, Груша, Косовський, Черненко, Мединський, Слободян (К), Краснопір.

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