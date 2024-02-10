Єгиптянин визначився зі своїм майбутнім у Ліверпулі

Мохамед Салах не планує залишати Ліверпуль наприкінці цього сезону.

Про це повідомляє Football Insider.

Єгипетський футболіст хоче продовжити контракт із Ліверпулем. Зазначається, що чинна угода між сторонами спливає влітку 2025 року.

Нагадаємо 31-річний Мохамед Салах перейшов до Ліверпуля з Роми у 2017 році. У поточному сезоні єгиптянин зіграв за Ліверпуль 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав дев'ять результативних передач. Орієнтована вартість футболіста, за даними інтернет-порталу Transfermarkt, становить 65 мільйонів євро.