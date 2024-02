Капітаном збірної Нігерії цікавляться клуби Саудівської Аравії

Клуби Саудівської Аравії почали цікавитися капітаном збірної Нігерії Вілліамом Трост-Еконгом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Захисник привернув увагу аравійців завдяки своїм виступам в турнірі Кубка африканських націй. Але 30-річний гравець щасливий у своєму клубі - ПАОК.

Вілліам в цьому сезоні за свій клуб зіграв 22 матчі та віддав одну результативну передачу.

