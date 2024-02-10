Капітаном збірної Нігерії цікавляться клуби Саудівської Аравії

Джерело - Чемпіон.
Клуби Саудівської Аравії почали цікавитися капітаном збірної Нігерії Вілліамом Трост-Еконгом.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Захисник привернув увагу аравійців завдяки своїм виступам в турнірі Кубка африканських націй. Але 30-річний гравець щасливий у своєму клубі - ПАОК.
Вілліам в цьому сезоні за свій клуб зіграв 22 матчі та віддав одну результативну передачу.
🇳🇬 Nigeria captain William Troost-Ekong caught the attention of clubs in Saudi due to his impressive performances in the AFCON.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2024
He’s been leading PAOK to top of Greek Super League and Europe Conference League, he’s very happy there — but the Saudi interest for summer is strong. pic.twitter.com/4l865f9EfJ
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