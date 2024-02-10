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Ніцца позбулася захисника, який підтримав ХАМАС

Сьогодні 08:08 240 0
Ніцца позбулася захисника, який підтримав ХАМАС
#Ніцца

Джерело - Чемпіон.

Турецький клуб Адана Демірспор підписав захисника Юсефа Атала з Ніцци.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Туреччини.

Наразі деталі угоди невідомі.

Декілька місяців тому Юсефа Атала засудили у Франції до 8 місяців умовного ув'язнення та штрафу в розмірі 45 тисяч євро за "розпалювання релігійної ненависті" за відео, яке він поширив після атак Ізраїлю.

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