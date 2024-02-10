Ніцца позбулася захисника, який підтримав ХАМАС

Джерело - Чемпіон.
Турецький клуб Адана Демірспор підписав захисника Юсефа Атала з Ніцци.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Туреччини.
Наразі деталі угоди невідомі.
Декілька місяців тому Юсефа Атала засудили у Франції до 8 місяців умовного ув'язнення та штрафу в розмірі 45 тисяч євро за "розпалювання релігійної ненависті" за відео, яке він поширив після атак Ізраїлю.
Kulübümüz, sağ bek mevki için Youcef Atal ile anlaşma sağlamıştır. Youcef Atal’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Yukatel Adana Demirsporumuz ile başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/4vBzBYAeZd— Yukatel Adana Demirspor (@AdsKulubu) February 9, 2024