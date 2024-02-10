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Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Сіті, Борнмут Забарного - Фулгемом: розклад матчів АПЛ на 10 лютого

Сьогодні 10:11 77 0
Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Сіті, Борнмут Забарного - Фулгемом: розклад матчів АПЛ на 10 лютого
#Бернлі, #Евертон, #Ілля Забарний, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ноттінгем, #Ньюкасл, #Фулгем

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 10 лютого, відбудеться сім матчів 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

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У цих матчах, зокрема, Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє з Манчестер Сіті, а Борнмут Іллі Забарного зіграє з Фулгемом.

Розклад матчів 24-го туру АПЛ на 10 лютого:

  • 14:30. Манчестер Сіті - Евертон
  • 17:00. Вулвергемптон - Брентфорд
  • 17:00. Ліверпуль - Бернлі
  • 17:00. Лутон - Шеффілд Юнайтед
  • 17:00. Тоттенгем - Брайтон
  • 17:00. Фулгем - Борнмут
  • 19:30. Ноттінгем - Ньюкасл
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