Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Сіті, Борнмут Забарного - Фулгемом: розклад матчів АПЛ на 10 лютого

Джерело - sport.ua.
Сьогодні, 10 лютого, відбудеться сім матчів 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.
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У цих матчах, зокрема, Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє з Манчестер Сіті, а Борнмут Іллі Забарного зіграє з Фулгемом.
Розклад матчів 24-го туру АПЛ на 10 лютого:
- 14:30. Манчестер Сіті - Евертон
- 17:00. Вулвергемптон - Брентфорд
- 17:00. Ліверпуль - Бернлі
- 17:00. Лутон - Шеффілд Юнайтед
- 17:00. Тоттенгем - Брайтон
- 17:00. Фулгем - Борнмут
- 19:30. Ноттінгем - Ньюкасл