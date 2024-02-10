Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Сіті, Борнмут Забарного - Фулгемом: розклад матчів АПЛ на 10 лютого

Сьогодні, 10 лютого, відбудеться сім матчів 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

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У цих матчах, зокрема, Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє з Манчестер Сіті, а Борнмут Іллі Забарного зіграє з Фулгемом.

Розклад матчів 24-го туру АПЛ на 10 лютого: