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Стали відомі терміни повернення Салаха

Салах може повернутися наступного тижня
Сьогодні 20:46 209 0
Стали відомі терміни повернення Салаха
Фото - Getty Images
#Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Нападник Ліверпуля Мохаммед Салах отримав травму в поєдинку Кубка африканських націй проти Гани, і подальше обстеження виявило у нього м'язову травму.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Ми не знаємо напевно, але сподіваємося, що він повернеться до тренувань наступного тижня. Подивимося. Зараз він поетапно відновлюється та повернеться до загальної групи або наступного тижня, або за тиждень. Але якщо ви запитаєте у нього, він вам скаже, що готовий тренуватися без обмежень вже наступного", – розповів Клопп.

Раніше Ліверпуль контактував з Алонсо щодо призначення на посаду головного тренера.

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