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Маркевич оцінив жеребкування Ліги націй

Мирон Маркевич прокоментував результати жеребкування Ліги націй-2024/2025
Сьогодні 16:59 453 0
Маркевич оцінив жеребкування Ліги націй
#Мирон Маркевич

Джерело - nv.ua.

Збірну України повинна боротися за перше місце у групі В1 Ліги націй.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Та нормальний жереб, з усіма командами треба не просто грати, але й вигравати. Жереб хороший, могло бути й гірше.

Ліга націй — цікавий турнір. Нам треба вигравати свій дивізіон і підніматися вище.

Всі команди останнім часом прогресують. І збірна Албанії, Грузії – це зараз зовсім інші команди. Ну а чехи — це один із фаворитів групи. Ну але я ще раз кажу, що українська команда зараз на ходу, тому і потрібно боротися за перше місце в групі.

Прямий конкурент — це збірна Чехії. Албанці зараз непростий суперник, грузини також можуть себе яскраво проявити. Але вважаю, що збірна України в підсумку має посісти перше місце", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, суперниками українців будуть національні команди Чехії, Албанії та Грузії.

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