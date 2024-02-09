Маркевич оцінив жеребкування Ліги націй

Збірну України повинна боротися за перше місце у групі В1 Ліги націй.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"Та нормальний жереб, з усіма командами треба не просто грати, але й вигравати. Жереб хороший, могло бути й гірше.

Ліга націй — цікавий турнір. Нам треба вигравати свій дивізіон і підніматися вище.

Всі команди останнім часом прогресують. І збірна Албанії, Грузії – це зараз зовсім інші команди. Ну а чехи — це один із фаворитів групи. Ну але я ще раз кажу, що українська команда зараз на ходу, тому і потрібно боротися за перше місце в групі.

Прямий конкурент — це збірна Чехії. Албанці зараз непростий суперник, грузини також можуть себе яскраво проявити. Але вважаю, що збірна України в підсумку має посісти перше місце", - розповів Маркевич.