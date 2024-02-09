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Міжнародна рада футболу відклала оголошення про введення синьої картки

Оголошення відклали через негативну реакцію
Сьогодні 16:45 192 0
Міжнародна рада футболу відклала оголошення про введення синьої картки

Джерело - tribuna.com.

Запровадження синьої картки у професійному футболу опинилося під питанням після того, як керівні органи виступили проти цього нововведення.

Про це повідомляє The Telegraph.

Сьогодні, 9 лютого, мало відбутися оголошення про введення синьої картки, але було прийнято рішення відтермінувати його до зборів Міжнародної ради футболу, які заплановані на березень. Причина – неоднозначна реакція футбольної громадськості та керівних органів.

Нагадаємо, синю картку даватимуть за навмисний зрив атаки та незгоду з арбітром. Футболіст залишатиме поле на 10 хвилин. Якщо отримає дві сині або жовту та синю – його вилучать червоною карткою.

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