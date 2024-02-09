Головне
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй
Сьогодні 14:15 3548
Визначився склад чоловічої збірної України на спринт чемпіонату світу
Сьогодні 15:09 214
Українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян
Сьогодні 14:05 182
Роналду - найвисокооплачуваніший спортсмен світу у 2023 році
Сьогодні 13:45 619
Україна здобула чергову ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 12:40 287
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту
Сьогодні 12:26 177824 8
Хейні та Гарсія проведуть бій наприкінці квітня
Сьогодні 12:20 292
Світоліна відновила тренування після пошкодження
Сьогодні 11:40 472
Руан сенсаційно вибив Монако в 1/8 Кубка Франції
Сьогодні 09:50 404
Лопес переміг Ортіса та захистив титул WBO у першій напівсередній
Сьогодні 08:50 468
Прямі трансляції

Салернітана підписала 32-річного Маноласа

Перехід відбувся на правах вільного агента
Сьогодні 15:26 222 0
Салернітана підписала 32-річного Маноласа
#Манолас, #Салернітана

Джерело - Чемпіон.

Салернітана підписала грецького центрального захисника Костаса Маноласа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента.

Контракт з 32-річним центрбеком розрахований до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що Салернітана підпише Боатенга.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні 1285
Ребров оцінив жеребкування Ліги націй Ребров оцінив жеребкування Ліги націй 1413
Визначились суперники збірної України у Лізі націй Визначились суперники збірної України у Лізі націй 1512
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй 3548
"Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту "Срібло" Петрової і "бронза" Семеренко: 9 лютого - знаковий день для українського спорту 177824 8
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 38041
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 316648
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79226
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48733
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10335 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36703
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47634