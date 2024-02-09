Салернітана підписала 32-річного Маноласа

Джерело - Чемпіон.
Салернітана підписала грецького центрального захисника Костаса Маноласа.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента.
Контракт з 32-річним центрбеком розрахований до кінця сезону.
🇱🇻 Kostas Manolas è granata 👊#Manolas #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/DZsMzi3pZa— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) February 9, 2024
Раніше повідомлялося, що Салернітана підпише Боатенга.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!