Джерело - Чемпіон.
У межах 1/8 фіналу Кубка Франції відбулося 6 матчів.
Кубок Франції
1/8 фіналу, 7 лютого
Ліон - Лілль 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Орбан, 2:0 - 47 Шеркі, 2:1 - 53 Александру
Ле-Пюї-ан-Веле - Лаваль 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Меєр, 1:1 - 85 Чокунте, 2:1 - 90+4 Меєр (пен)
Монпельє - Ніцца 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 29 Ндаїшіміє, 0:2 - 37 Луше, 0:3 - 39 Шо, 0:4 - 62 Клод-Моріс (пен), 1:4 - 75 Сагнан
Сен-Пріє - Валансьєнн 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 31 Юнг, 1:1 - 40 Бенхміда (пен), 1:2 - 80 Дукуре
Страсбур - Гавр 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 21 Баква, 1:1 - 30 Аю, 2:1 - 36 Емега
ПСЖ - Брест 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 34 Мбаппе, 2:0 - 37 Перейра, 2:1 - 65 Муньє, 3:1 - 90+2 Рамос
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