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Ліон мінімально переграв Лілль, ПСЖ розібрався з Брестом: результати 1/8 Кубка Франції

Результати матчів 1/8 фіналу Кубка Франції
Сьогодні 08:15 576 0
Ліон мінімально переграв Лілль, ПСЖ розібрався з Брестом: результати 1/8 Кубка Франції
#Брест, #Кубок Франції, #Лілль, #Ліон, #Монпельє, #Ніцца, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У межах 1/8 фіналу Кубка Франції відбулося 6 матчів.

Кубок Франції
1/8 фіналу, 7 лютого

Ліон - Лілль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Орбан, 2:0 - 47 Шеркі, 2:1 - 53 Александру

Ле-Пюї-ан-Веле - Лаваль 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Меєр, 1:1 - 85 Чокунте, 2:1 - 90+4 Меєр (пен)

Монпельє - Ніцца 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 29 Ндаїшіміє, 0:2 - 37 Луше, 0:3 - 39 Шо, 0:4 - 62 Клод-Моріс (пен), 1:4 - 75 Сагнан

Сен-Пріє - Валансьєнн 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Юнг, 1:1 - 40 Бенхміда (пен), 1:2 - 80 Дукуре

Страсбур - Гавр 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 21 Баква, 1:1 - 30 Аю, 2:1 - 36 Емега

ПСЖ - Брест 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Мбаппе, 2:0 - 37 Перейра, 2:1 - 65 Муньє, 3:1 - 90+2 Рамос

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