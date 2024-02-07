Підручний: Спортсмени з досвідом теж помиляються

32-річний капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний намагатиметься показати максимум на чемпіонаті світу у Нове Место.

Про це розповів сам біатлоніст у коментарі Суспільне Спорт.

"Кожен чемпіонат світу – особливий, переживання більші, ніж перед звичайними етапами Кубка світу чи чемпіонатом Європи.

Я старався від себе зробити максимум у тих умовах, що були. Сподіваюся, що підготувався досить добре. У змішаній естафеті побачимо. Спортсмени з досвідом теж помиляються, тим паче це біатлон. Якщо будуть такі ж складні погодні умови, то це буде певною мірою лотерея на стрільбі, а на трасі будемо робити все, що можемо", - відзначив Підручний.