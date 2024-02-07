Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
05.02.2024 23:25 1062
Качараба перейшов у ДАК
Сьогодні 15:10 210
17-річний український воротар дебютував за Реал
Сьогодні 12:45 735
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Вчора 19:57 612
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Вчора 19:39 566
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Вчора 19:24 817 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Вчора 18:40 973
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:15 23026
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
05.02.2024 18:24 568
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
05.02.2024 15:39 963
Прямі трансляції

Підручний: Спортсмени з досвідом теж помиляються

Дмитро Підручний прокоментував очікування від чемпіонату світу
Сьогодні 15:55 275 0
Підручний: Спортсмени з досвідом теж помиляються
Фото - Getty Images
#Дмитро Підручний

Джерело - suspilne.media.

32-річний капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний намагатиметься показати максимум на чемпіонаті світу у Нове Место.

Про це розповів сам біатлоніст у коментарі Суспільне Спорт.

"Кожен чемпіонат світу – особливий, переживання більші, ніж перед звичайними етапами Кубка світу чи чемпіонатом Європи.

Я старався від себе зробити максимум у тих умовах, що були. Сподіваюся, що підготувався досить добре. У змішаній естафеті побачимо. Спортсмени з досвідом теж помиляються, тим паче це біатлон. Якщо будуть такі ж складні погодні умови, то це буде певною мірою лотерея на стрільбі, а на трасі будемо робити все, що можемо", - відзначив Підручний.

Раніше став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Нападник Динамо зацікавив Наполі Нападник Динамо зацікавив Наполі 936
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань 29937
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі 817 1
17-річний український воротар дебютував за Реал 17-річний український воротар дебютував за Реал 735
Рома, Фенербахче та Бешикташ зацікавилися захисником Динамо Рома, Фенербахче та Бешикташ зацікавилися захисником Динамо 671
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024 Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024 973
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 94182
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22559 7
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36667
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63270 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355896
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10312 2