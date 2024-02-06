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Колос програв Вардару у спарингу

Обидва голи було забито наприкінці першого тайму
Сьогодні 21:25 205 0
Колос програв Вардару у спарингу
#Колос

Джерело - Чемпіон.

Колос поступився Вардару на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. 

Українська команда програла з рахунком 0:2. Обидва голи були забито наприкінці першого тайму - спочатку македонцям допоміг рикошет, а за пару хвилин суперники подвоїли перевагу після подачі з правого флангу та удару головою нападника Вардара.

7 лютого о 16:00 за київським часом Колос зіграє третій контрольний матч на зборі - цього разу нашим суперником буде чемпіон Узбекистану Пахтакор.

Контрольний матч
6 лютого

Вардар (Північна Македонія) - Колос (Україна) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 42 Лемос, 2:0 - 44 Рістовський

Колос (1 тайм): 20.Мисак, 15.Чорноморець, 3.Гончаренко, 2.Кукош, 69.Ільїн, 14.Мілько (к), 90.Богданов, 19.Дієго, 17.Салабай, 91.Гусол, 99.Паулаускас

Колос (2 тайм): 1.Горох, 9.Цуріков, 5.Бондаренко, 6.Бурда, 27.Лучкевич, 10.Оріховський (к), 7.Демченко, 70.Топалов, 30.Тотовицький, 8.Велетень, 22.Безбородько; запасний: 48.Криворучко

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