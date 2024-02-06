Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
Вчора 23:25 921
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Сьогодні 19:57 369
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Сьогодні 19:39 330
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Сьогодні 19:24 503 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Сьогодні 18:40 474
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:15 22719
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
Вчора 18:24 503
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Вчора 15:39 863
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Вчора 14:15 87937
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Вчора 14:00 1461 1
Прямі трансляції

Кривбас розгромив дубль середняка АПЛ

Команда Вернидуба забила шість голів
Сьогодні 20:40 268 0
Кривбас розгромив дубль середняка АПЛ
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Кривбас на зборі в Іспанії провів контрольний матч з дублем середняка АПЛ Брентфордом Б.

Команда Юрія Вернидуба виграла з рахунком 6:1.

Наступний матч команда проведе 10 лютого, це буде передостання зустріч Кривбасу перед другою частиною сезону УПЛ.

Контрольний матч
6 лютого

Кривбас (Кривий Ріг) - Брентфорд Б (Брентфорд, Англія) 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Джихад Бізімана, 2:0 - 24 Максим Задерака, 3:0 - 27 Вʼячеслав Рябов, 4:0 - 48 Денис Кузик, 5:0 - 56 Олег Кожушко (Микита Татарков), 6:0 - 65 Даніель Соса, 6:1 - 78 Ітан Лейдлоу

Кривбас (Кривий Ріг): Володимир Маханьков (Богдан Хома, 62), Рафаель Бандейра (Андрій Понєдєльнік, 62), Володимир Вілівальд (Данило Бескоровайний, 62), Вʼячеслав Рябов (к) (Тимур Стецьков, 62), Віктор Блізніченко (Іван Дібанго, 46), Єгор Твердохліб (Денис Кузик, 46; Жан По, 46), Максим Луньов (Артур Микитишин, 46), Джихад Бізімана (Юрій Вакулко, 62), Клім Приходько (Микита Татарков, 46), Максим Задерака (Даніель Соса, 62), Олег Кожушко (Прінс Аду, 62)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 22719
Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе 669
Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі 1205
Повернення Ярмоленка відкладається Повернення Ярмоленка відкладається 756
Брентфорд - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу Брентфорд - Манчестер Сіті 1:3: огляд матчу 591
Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті 677
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47581
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4977
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101104
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358661 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15568 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10306 2