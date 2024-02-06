Кривбас розгромив дубль середняка АПЛ

Команда Вернидуба забила шість голів

Джерело - Чемпіон.

Кривбас на зборі в Іспанії провів контрольний матч з дублем середняка АПЛ Брентфордом Б.

Команда Юрія Вернидуба виграла з рахунком 6:1.

Наступний матч команда проведе 10 лютого, це буде передостання зустріч Кривбасу перед другою частиною сезону УПЛ.

Контрольний матч

6 лютого

Кривбас (Кривий Ріг) - Брентфорд Б (Брентфорд, Англія) 6:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Джихад Бізімана, 2:0 - 24 Максим Задерака, 3:0 - 27 Вʼячеслав Рябов, 4:0 - 48 Денис Кузик, 5:0 - 56 Олег Кожушко (Микита Татарков), 6:0 - 65 Даніель Соса, 6:1 - 78 Ітан Лейдлоу

Кривбас (Кривий Ріг): Володимир Маханьков (Богдан Хома, 62), Рафаель Бандейра (Андрій Понєдєльнік, 62), Володимир Вілівальд (Данило Бескоровайний, 62), Вʼячеслав Рябов (к) (Тимур Стецьков, 62), Віктор Блізніченко (Іван Дібанго, 46), Єгор Твердохліб (Денис Кузик, 46; Жан По, 46), Максим Луньов (Артур Микитишин, 46), Джихад Бізімана (Юрій Вакулко, 62), Клім Приходько (Микита Татарков, 46), Максим Задерака (Даніель Соса, 62), Олег Кожушко (Прінс Аду, 62)

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