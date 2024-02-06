З командою працюватиме Паоло Ніколато

На посаду головного тренера національної збірної Латвії призначено 57-річного італійського фахівця Паоло Ніколато.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Латвії.

На цій посаді він замінив Дайноса Казакевіча, який був звільнений у листопаді минулого року.

Ніколато протягом більшої частини своєї кар'єри працював на молодіжному рівні. У 1999-2014 роках він очолював молодіжну команду "К'єво", з 2016 до 2023 року працював із молодіжними збірними Італії різних вікових категорій: U-18, U-19, U-20 і U-21.

Єдиний його досвід роботи на дорослому рівні - з клубом Серії С Лумеццане у 2014-2016 роках.