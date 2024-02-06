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Ніколато очолив збірну Латвії

З командою працюватиме Паоло Ніколато
Сьогодні 16:31 293 0
Ніколато очолив збірну Латвії

Джерело - sport.ua.

На посаду головного тренера національної збірної Латвії призначено 57-річного італійського фахівця Паоло Ніколато. 

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Латвії.

На цій посаді він замінив Дайноса Казакевіча, який був звільнений у листопаді минулого року.

Ніколато протягом більшої частини своєї кар'єри працював на молодіжному рівні. У 1999-2014 роках він очолював молодіжну команду "К'єво", з 2016 до 2023 року працював із молодіжними збірними Італії різних вікових категорій: U-18, U-19, U-20 і U-21.

Єдиний його досвід роботи на дорослому рівні - з клубом Серії С Лумеццане у 2014-2016 роках.

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